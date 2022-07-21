Секретарь СНБО Данилов заявил, что на Украине запустили систему мониторинга поставок оружия с Запада

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в четверг, 21 июня, что украинские силовые ведомства запустили систему по контролю поставок вооружения от стран-партнеров.
Уточняется, что аппарат СНБО Украины совместно с Минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны "СОТА" по вопросу поставок оружия от государств-партнеров.
Алексей Данилов, имея в виду западное вооружение, подчеркнул, что все, что пересекает украинскую границу, находится под пристальным контролем.