Сергей Лавров: Россия исходит из того, что Запад на каком-то этапе поймет опасность накачивания Украины оружием

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21 июля 2022, 17:10

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Москва исходит из того, что западная сторона на каком-то этапе осознает опасность накачивания Украины вооружениями. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«РФ исходит из того, что Запад на каком-то этапе поймет опасность накачивания Украины оружием», — процитирован глава МИД в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также Лавров отметил, что жизнь заставит Европейский союз посмотреть на происходящее на Украине непредвзято и руководствоваться собственными интересами.

Как сообщалось ранее в четверг, президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что Москва еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы.