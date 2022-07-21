Сергей Лавров: Россия исходит из того, что Запад на каком-то этапе поймет опасность накачивания Украины оружием

Москва исходит из того, что западная сторона на каком-то этапе осознает опасность накачивания Украины вооружениями. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«РФ исходит из того, что Запад на каком-то этапе поймет опасность накачивания Украины оружием», — процитирован глава МИД в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Также Лавров отметил, что жизнь заставит Европейский союз посмотреть на происходящее на Украине непредвзято и руководствоваться собственными интересами.
Как сообщалось ранее в четверг, президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что Москва еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы.