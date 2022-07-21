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Александр Лукашенко: Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы

, 16:58

Александр Лукашенко: Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы. На это в ходе беседы с журналистами указал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы», — говорится в публикации, появившейся на сайте РИА Новости.

РФ с 24 февраля проводит на территории соседнего государства специальную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Лукашенко выразил точку зрения, согласно которой Украине необходимо принять, что она потеряла регионы, перешедшие под контроль Москвы.

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