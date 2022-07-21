Лукашенко: Украине нужно принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль России

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21 июля 2022, 16:39

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украине необходимо принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что Украине нужно принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль РФ», — указывается в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на украинской территории. Ранее в четверг сообщалось, что Александр Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров и быть готовым «никогда не угрожать России».