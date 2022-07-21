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21 июля 2022, 16:26

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров и быть готовым «никогда не угрожать России». Об этом информирует РИА Новости.

«Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров и быть готовым "никогда не угрожать России"», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Игорь Коротченко озвучил мнение, согласно которому планы Соединенных Штатов о новых закупках систем HIMARS свидетельствуют о решении Вашингтона нарастить их поставки киевской стороне.