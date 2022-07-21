Директор ЦАМТО Коротченко: планы США о новых закупках систем HIMARS свидетельствуют о решении нарастить их поставки на Украину

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21 июля 2022, 15:31 Источник: РИА Новости

РСЗО HIMARS, AFLO / globallookpress.com

Планы Соединенных Штатов о новых закупках реактивных систем залпового огня HIMARS свидетельствуют о решении Вашингтона нарастить их поставки киевской стороне. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил российский эксперт Игорь Коротченко.

«Планы США о новых закупках комплексов HIMARS свидетельствуют о решении нарастить их поставки на Украину, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Из сведений, размещенных некоторое время назад на американском правительственном интернет-ресурсе, следует, что Штаты могут приобрести от 120 до 480 РСЗО HIMARS.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на то, что украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.