Дмитрий Медведев: войска Украины необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше

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21 июля 2022, 15:13 Источник: РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины необходимо отодвинуть не только от столицы Донецкой народной республики, но и подальше. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России.

«Медведев: украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и Украины заверил: все, что наметили в рамках специальной операции Москвы, будет доведено до конца.