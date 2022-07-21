Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и Украины: все, что наметили в рамках спецоперации, будет доведено до конца

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21 июля 2022, 14:57 Источник: РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и Украины заверил: все, что наметили в рамках специальной операции Москвы, будет доведено до конца. Об этом информирует РИА Новости.

«Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и Украины: мы с вами один народ, все, что наметили в рамках спецоперации, доведем до конца», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.

Также замглавы Совбеза пообещал помочь беженцам с предоставлением бесплатных медицинских осмотров для получения гражданства РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова назвала одиозными и агрессивными заявления Киева о планах «уничтожить Черноморский флот и деоккупировать Крым».