Песков заявил, что Россия в любом случае примет участие в саммите G20

Аргументы Недели → Политика 13+

18 июля 2022, 13:00

эмблема G20, White House/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, 18 июля, что российская сторона в любом случае примет участие в саммите G20. Подчеркивается, что это произойдет "в том или ином формате".

Дмитрий Песков в разговоре с журналистами уточнил, что к настоящему моменту график двусторонних встреч на полях саммита G20 не сформирован.

Напомним, ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что российский лидер Владимир Путин принял приглашение посетить саммит "Большой двадцатки", который пройдет на острове Бали в ноябре 2022 года.