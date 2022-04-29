Bloomberg: Путин намерен посетить саммит G20 на Бали

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29 апреля 2022, 13:29 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил в пятницу, 29 апреля, что российский лидер Владимир Путин принял приглашение посетить саммит "Большой двадцатки", который пройдет на острове Бали в ноябре.

Ранее стало известно, что официальные приглашения на саммит G20, в частности, получили Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление Джоко Видодо, к настоящему моменту не сообщается, будут ли оба политика присутствовать лично, однако РФ указала, что Владимир Путин посетит мероприятие.