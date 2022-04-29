Bloomberg: Путин намерен посетить саммит G20 на Бали

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил в пятницу, 29 апреля, что российский лидер Владимир Путин принял приглашение посетить саммит "Большой двадцатки", который пройдет на острове Бали в ноябре.
Ранее стало известно, что официальные приглашения на саммит G20, в частности, получили Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.
Как сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление Джоко Видодо, к настоящему моменту не сообщается, будут ли оба политика присутствовать лично, однако РФ указала, что Владимир Путин посетит мероприятие.