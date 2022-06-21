Патрушев заявил, что страны Запада во главе с США снабжают украинских националистов разведданными

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21 июня 2022, 13:27 Источник: РИА "Новости"

секретарь Совбеза Николай Патрушев, Kremlin Pool, globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник, 21 июня, заявил, что страны Запада во главе с США снабжают разведывательными данными националистические батальоны на Украине.

Николай Патрушев подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки и их союзники намеренно обостряли обстановку на Украине, а РФ, понимая опасность связанных с этими действиями угроз, была вынуждена начать спецоперацию для защиты людей от геноцида неонацистов, а также для демилитаризации и денацификации территории.

Страны коллективного Запада, по словам секретаря Совбеза РФ, опасаются, что украинские националисты будут разгромлены, и поставляют оружие и военную технику Киеву, обеспечивают приток на Украину военных советников и специалистов, а также снабжают нацбатальоны разведывательными данными.