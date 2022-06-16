Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о получении им подробной технической документации Крымского моста

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16 июня 2022, 22:35 Источник: ТАСС

Крымский мост

Главное управление разведки Минобороны Украины в четверг заявило о получении им подробной технической документации Крымского моста.

В сообщении, опубликованном на странице украинского ГУР в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской, соцсеть в России запрещена) имеется электронная презентация "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив".

Как утверждает ГУР, в этих материалах содержится "подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса", сооруженного через Керченский пролив, соединившего материковую часть России Краснодарский край и Крымский полуостров.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко накануне заявил, что Крымский мост является "целью номер один" для украинских военных.