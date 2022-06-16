Лариса Шеслер: заявление генерала ВС Украины Марченко по Крымскому мосту призвано поднять дух украинского общества

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16 июня 2022, 16:06 Источник: Свободная пресса

Крымский мост, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Заявление генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко о том, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных, призвано поднять в стране дух общества.

Украинское издание «Вести» процитировало генерала Марченко, который назвал мост через Керченский пролив, построенный в Крыму после вхождения региона в состав России, целью номер один для ВСУ.

«Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — подчеркнул генерал. Марченко также заявил, что украинская армия должна отрезать этот «путь подтягивания резервов», - сообщает «Свободная пресса».

Политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер прокомментировала заявление высшего офицера ВСУ.

По мнению Шеслер, заявления, подобные тому, что сделал Марченко, призваны поднять дух украинского общества, которое в данный момент деморализовано поражениями на Донбассе.

Эксперт заявила, что «обыватель на Украине, действительно, может поверить в реальность подготовки уничтожения Крымского моста, поскольку постоянно ожидает начала "перемог"».