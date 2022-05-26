Пушилин: проведение референдума по присоединению к России ДНР и ЛНР целесообразно лишь после их выхода на конституционные границы

Проведение референдума по присоединению к Российской Федерации республик Донбасса целесообразно лишь после выхода данных образований на свои конституционные границы. Соответствующую точку зрения озвучил руководитель ДНР Денис Пушилин.
«Пушилин РИА Новости: проведение референдума по вхождению в состав России целесообразно лишь после выхода на конституционные границы ДНР и ЛНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее в четверг сообщалось, что спикер МИД РФ Мария Захарова высказалась о критике бывшего американского госсекретаря Генри Киссенджера президентом Украины Владимиром Зеленским.