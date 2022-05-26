Спикер МИД РФ Захарова о критике Киссенджера Зеленским: «Монстрик начал скалиться на создателей»

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26 мая 2022, 09:21

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о критике бывшего госсекретаря США Генри Киссенджера президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий пост Захарова разместила в своем Telegram-канале.

Киссинджер в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что Запад должен повлиять на украинскую сторону для возобновления переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок.

Зеленский подверг критике слова экс-госсекретаря, высказав точку зрения, согласно которой тот предложил «отдать России кусок Украины».

«Монстрик начал скалиться на создателей», — прокомментировала заявление Зеленского Мария Захарова.

Ранее сегодня сообщалось, что Израиль отклонил просьбу Вашингтона одобрить поставку Киеву противотанковых ракетных комплексов Spike.