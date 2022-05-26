Израиль отклонил просьбу США одобрить поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Spike

Израиль отклонил просьбу Соединенных Штатов одобрить поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Spike. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».
«Тель-Авив отклонил просьбу Вашингтона одобрить поставку Украине ПТРК Spike, которые производятся на израильском заводе в ФРГ. Об этом сообщает Axios. По данным портала, вопрос обсуждался в ходе визита в Штаты гендиректора Минобороны Израиля Амира Эшеля», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Эшель пояснил, что еврейское государство будет отправлять киевской стороне только нелетальное вооружение.
Как сообщалось ранее в четверг, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал заявление о том, что ее резервные полки присутствуют на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.