Пушилин: резервные полки ДНР присутствуют в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях

Резервные полки ДНР присутствуют на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Соответствующее заявление сделал руководитель республики Денис Пушилин, ставший собеседником РИА Новости.
«Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область», — отметил Пушилин.
По его словам, «невозможно было защитить» ДНР и ЛНР, «только выйдя на границы» данных образований.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что ситуация в Донбассе для киевских войск «чрезвычайно плоха».