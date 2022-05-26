Пушилин: резервные полки ДНР присутствуют в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях

Аргументы Недели → Политика 13+

26 мая 2022, 08:32 Источник: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, denis-pushilin.ru / globallookpress.com

Резервные полки ДНР присутствуют на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Соответствующее заявление сделал руководитель республики Денис Пушилин, ставший собеседником РИА Новости.

«Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область», — отметил Пушилин.

По его словам, «невозможно было защитить» ДНР и ЛНР, «только выйдя на границы» данных образований.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что ситуация в Донбассе для киевских войск «чрезвычайно плоха».