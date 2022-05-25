Кулеба: ситуация в Донбассе для войск Украины «чрезвычайно плоха» и «станет еще хуже», если Киев не получит ракетного вооружения

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25 мая 2022, 16:45

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Marcus Brandt / globallookpress.com

Ситуация в Донбассе для войск Украины «чрезвычайно плоха» и «станет еще хуже», если киевская сторона не получит ракетного вооружения. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил министр иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба.

«Глава МИД Украины заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских войск — и "станет еще хуже", если Украина не получит ракетного вооружения», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Народная милиция ЛНР проинформировала о практически полном окружении города Северодонецка.