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25 мая 2022, 16:32

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Народная милиция ЛНР заявила о практически полном окружении города Северодонецка. Об этом пишет Telegram-канал «Украина.ру».

«Народная милиция ЛНР сообщила о практически полном окружении Северодонецка», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

ТАСС, в свою очередь, ссылаясь на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, проинформировал, что подразделения республики и России взяли в оперативное окружение населенные пункты Золотое и Горское.

Ранее в среду сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал точку зрения, согласно которой Херсонская и Запорожская области положат начало присоединению Украины к РФ.