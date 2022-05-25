Экс-депутат Рады Кива: Херсонская и Запорожская области положат начало присоединению Украины к России

Аргументы Недели → Политика 13+

25 мая 2022, 16:06

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Херсонская и Запорожская области положат начало присоединению Украины к России. Соответствующую точку зрения высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Херсонская и Запорожская область положат начало присоединения и интеграции Украины в Российскую Федерацию. К концу 2022 года Украина де-юре прекратит свое существование как независимое государство (де-факто Украина потеряла независимость и превратилась в колонию Запада в 2014 году), — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кивы.

Ранее сегодня сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство страны жителей Запорожской и Херсонской областей.