Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей

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25 мая 2022, 14:04

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство страны жителей Запорожской и Херсонской областей. Об этом информирует РИА Новости.

«Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

В процитированном посте приводится полный текст документа.

Как сообщалось ранее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 25 мая посетит в одном из госпиталей Москвы бойцов, которые были ранены в ходе специальной операции на территории Украины.