Мария Захарова: Москва приветствует разработку ДНР Устава Международного трибунала над пленными с «Азовстали»

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25 мая 2022, 14:23

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Москва приветствует разработку Донецкой республикой Устава Международного трибунала над пленными с металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в городе Мариуполе. На это, как информирует ТАСС, указала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Москва приветствует разработку ДНР Устава Международного трибунала над военнопленными с "Азовстали", заявила Захарова», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.