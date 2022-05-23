Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС — до этого он служил в ФСО и Росгвардии

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23 мая 2022, 15:56 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент РФ Владимир Путин представил на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.

«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.», - приводит агентство слова источника.

Предполагается, что кандидатура будет рассмотрена 25 мая.

По данным источников, которые приводит ТАСС, Куренков является выходцем из спецслужб, его предыдущие места работы — Федеральная служба охраны и Росгвардия.

После гибели 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева временно исполняющим обязанности министра был его первый заместитель Александр Чуприян.