Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений

В МЧС России днем в среду, 8 сентября, сообщили о гибели главы ведомства Евгения Зиничева. Согласно последней информации, министр ценой собственной жизни спас человека во время учений.
В МЧС подчеркнули, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга. Происшествие, унесшее жизнь министра, случилось на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны.
Напомним, Евгений Зиничев с 18 мая 2018 года заниммал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 28 мая того же года он являлся членом Совета безопасности Российской Федерации.
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