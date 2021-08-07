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Глава МЧС РФ Зиничев заявил о наличии необходимых сил и средств для борьбы с паводком в Амурской области

, 09:05 Источник: РИА Новости

Глава МЧС РФ Зиничев заявил о наличии необходимых сил и средств для борьбы с паводком в Амурской области
Евгений Зиничев, фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

На территории Амурской области есть все необходимое для того, чтобы бороться с паводком. Соответствующее заявление сделал глава российского МЧС Евгений Зиничев.

При этом он отметил, что если будет нужно, регион получит дополнительную помощь. В ведомстве сообщили, что Зиничев прибыл на Дальний Восток с рабочей поездкой. Там в настоящее время наблюдается сложная ситуация с паводком. На Амурскую область обрушилась вторая паводковая волна. Этому способствовали проливные дожди.

Губернатор области Василий Орлов раскрыл сумму ущерба от первой волны паводка. Речь идет о 6,3 млрд рублей. “Амурская область за последние годы переживает уже не первый паводок, накоплен большой опыт работы и по проведению превентивных мероприятий, и по ликвидации последствий”,- сказал Зиничев.

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