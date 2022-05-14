Президент Ниинисте заявил Путину, что в ближайшие дни Финляндия примет решение о членстве в НАТО

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14 мая 2022, 14:16

Президент Финляндии Саули Ниинисте, Markku Ulander via www.imago-ima / globallookpress.com

Финский президент Саули Ниинисте заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что в ближайшие дни Хельсинки примет решение о членстве в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Президент Финляндии в ходе разговора с Путиным заявил, что в ближайшие дни страна примет решение о членстве в НАТО, сообщила канцелярия», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, заместитель руководителя министерства иностранных дел России Александр Грушко отметил, что решение о действиях Москвы в случае вступления Финляндии в НАТО будет носить выверенный характер.