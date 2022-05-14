Замглавы МИД РФ Грушко: решение о шагах Москвы в случае присоединения Финляндии к НАТО будет выверенным

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14 мая 2022, 09:43 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Решение о шагах Москвы в случае присоединения Хельсинки к Североатлантическому альянсу будет выверенным. На это, как передает РИА Новости, указал Александр Грушко, заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Решение о действиях РФ в случае вступления Финляндии в НАТО будет приниматься не на эмоциях, оно будет выверенное, заявил Грушко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отметила, что Вашингтон поддержит Швецию и Финляндию, если они подадут заявки на вступление в НАТО.