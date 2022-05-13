Помощник госсекретаря Донфрид: США поддержат Швецию и Финляндию в вопросе вступления в НАТО

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13 мая 2022, 18:48 Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что американские власти поддержат Швецию и Финляндию в случае подачи странами заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Карен Донфрид подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки намерены работать вместе с 29 союзниками по НАТО над процессом вступления Швеции и Финляндии в альянс, если соответствующие заявки будут поданы.

В Государственном департаменте уточнили, что документы с просьбой о вхождении вышеуказанных стран в организацию могут быть поданы уже в ближайшие дни или недели.