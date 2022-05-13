Италия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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13 мая 2022, 18:07 Источник: РИА "Новости"

флаг Италии, pixabay.com

Руководитель Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо вечером в пятницу, 13 мая, заявил, что власти страны поддерживают вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее сегодня первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия усилит границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

Кроме того, в пятницу президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что намерен поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить "изменившуюся ситуацию".