Депутат Журова заявила, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усилит границы

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13 мая 2022, 16:22 Источник: РИА "Новости"

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в пятницу, 13 мая, заявила, что Россия усилит границы, если Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс.

Светлана Журова подчеркнула, что в настоящий момент России дают прямой намек на то, что в ее сторону может быть проявлена агрессия в любой момент. Именно поэтому стране придется усилить свои границы.

Депутат обратила внимание на то, что возможное решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО нарушает договоренности о нерасширении альянса на Восток.