Депутат Журова заявила, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия усилит границы

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в пятницу, 13 мая, заявила, что Россия усилит границы, если Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс.
Светлана Журова подчеркнула, что в настоящий момент России дают прямой намек на то, что в ее сторону может быть проявлена агрессия в любой момент. Именно поэтому стране придется усилить свои границы.
Депутат обратила внимание на то, что возможное решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО нарушает договоренности о нерасширении альянса на Восток.