Турция не поддерживает идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не поддерживает идею вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило в пятницу агентство «Анадолу».
Эрдоган объяснил свою позицию тем, что в Швеции и Финляндии действуют представители «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической. Более того, они даже являются членами парламента некоторых европейских стран.
«Швеция стала домом для «Рабочей партии Курдистана» и других террористических групп», - заявил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция в ближайшие дни подадут заявку в НАТО, при этом альянс «быстро предоставит им членство». Однако для вступления страны в НАТО, необходимо согласие всех ее членов.