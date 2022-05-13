Турция не поддерживает идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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13 мая 2022, 15:30 Источник: "Интерфакс"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/globallook.com

Турция не поддерживает идею вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило в пятницу агентство «Анадолу».

Эрдоган объяснил свою позицию тем, что в Швеции и Финляндии действуют представители «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической. Более того, они даже являются членами парламента некоторых европейских стран.

«Швеция стала домом для «Рабочей партии Курдистана» и других террористических групп», - заявил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция в ближайшие дни подадут заявку в НАТО, при этом альянс «быстро предоставит им членство». Однако для вступления страны в НАТО, необходимо согласие всех ее членов.