Reuters: Финляндия и Швеция в ближайшие дни подадут заявку в НАТО, альянс «быстро предоставит им членство»

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12 мая 2022, 08:38

Эмблема НАТО, imago stock&people / globallookpress.com

Хельсинки и Стокгольм в ближайшие дни подадут заявку на вступление в Североатлантический альянс, военно-политический блок «быстро предоставит им членство». Соответствующие сведения, как передает РИА Новости, оказались в распоряжении Reuters.

«Рейтер пишет со ссылкой на дипломатов, что Финляндия и Швеция в ближайшие дни подадут заявку в НАТО и альянс "быстро предоставит им членство"», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось накануне, руководитель финского правительства Санна Марин заявила, что Хельсинки примет решение о присоединении к НАТО в течение одной недели.