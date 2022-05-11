Премьер-министр Санна Марин: Финляндия примет решение о присоединении к НАТО в течение одной недели

Аргументы Недели → Политика 13+

11 мая 2022, 15:11

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, Markku Ulander via www.imago-ima / globallookpress.com

Хельсинки примет решение о присоединении к Североатлантическому альянсу в течение одной недели. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Санна Марин, руководитель финского правительства.

«Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели, рассказала премьер-министр страны Санна Марин», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее, заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко отметил, что Москва не будет оставаться безучастной, если Хельсинки станет членом НАТО.