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Премьер-министр Санна Марин: Финляндия примет решение о присоединении к НАТО в течение одной недели

, 15:11

Премьер-министр Санна Марин: Финляндия примет решение о присоединении к НАТО в течение одной недели
Премьер-министр Финляндии Санна Марин, Markku Ulander via www.imago-ima / globallookpress.com

Хельсинки примет решение о присоединении к Североатлантическому альянсу в течение одной недели. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Санна Марин, руководитель финского правительства.

«Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели, рассказала премьер-министр страны Санна Марин», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее, заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко отметил, что Москва не будет оставаться безучастной, если Хельсинки станет членом НАТО.

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