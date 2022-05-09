Замглавы МИД России Грушко: Москва не будет оставаться безучастной в случае вступления Финляндии в НАТО

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9 мая 2022, 09:53 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Москва не будет оставаться безучастной, если Хельсинки станет членом Североатлантического альянса. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Александр Грушко, заместитель российского министра иностранных дел.

«Москва не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД Грушко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее, член Совета Федерации Владимир Джабаров указал, что, вступив в НАТО, Финляндия потеряет статус дружественного государства для России.