Сенатор Джабаров: вступив в НАТО, Финляндия потеряет статус дружественного государства для России

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8 мая 2022, 15:17 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Присоединившись к Североатлантическому к альянсу, Финляндия потеряет статус дружественного государства для России. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Мы относились к ней как к другу, без каких-либо планов агрессивного характера. Став членом НАТО, Финляндия потеряет такой статус. Очень жаль. Мне кажется, что это не в пользу народа Финляндии и не в пользу наших отношений», — процитирован сенатор в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, руководитель финского правительства Санна Марин заявила, что решение о вступлении Хельсинки в НАТО будет принято в ближайшее время.