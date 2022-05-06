Премьер Санна Марин: решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в ближайшее время

Решение о присоединении Хельсинки к Североатлантическому альянсу будет принято в ближайшее время. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила глава финского правительства Санна Марин.
«Решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в ближайшее время, сообщила премьер», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.
Также Марин отметила, что ее страна не сможет продолжать прежние отношения с Москвой из-за ситуации на Украине.
Как сообщалось ранее сегодня, президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал Западу сделать все, чтобы не произошло «глобальной конфронтации с НАТО».