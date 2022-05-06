Премьер Санна Марин: решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в ближайшее время

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6 мая 2022, 15:49

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Решение о присоединении Хельсинки к Североатлантическому альянсу будет принято в ближайшее время. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила глава финского правительства Санна Марин.

«Решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в ближайшее время, сообщила премьер», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Также Марин отметила, что ее страна не сможет продолжать прежние отношения с Москвой из-за ситуации на Украине.

Как сообщалось ранее сегодня, президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал Западу сделать все, чтобы не произошло «глобальной конфронтации с НАТО».