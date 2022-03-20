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20 марта 2022, 19:12

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украина не может согласиться на потерю своего суверенитета и территориальной целостности. Соответствующее заявление сделал президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.

«Украина не может согласиться на потерю суверенитета и территориальной целостности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис указал на готовность своей страны принять у себя переговоры между Москвой и Киевом.