Президент Швейцарии Кассис сообщил о готовности страны принять у себя переговоры между Россией и Украиной

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20 марта 2022, 08:11

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис, Liu Qu / globallookpress.com

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о готовности страны принять у себя переговоры между Российской Федерацией и Украиной. Об этом информирует Telegram-канал РИА Новости.

«Швейцария готова играть посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине и принять у себя переговоры Москвы и Киева, заявил швейцарский президент», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Накануне стало известно, что российские военные прорвали оборону националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ) и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка.