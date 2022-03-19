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Конашенков: российские военные прорвали оборону нацбата «Айдар» и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка

, 20:51

Конашенков: российские военные прорвали оборону нацбата «Айдар» и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные прорвали оборону украинского националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ) и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские военные прорвали оборону батальона "Айдар" и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка, уничтожено до 30 боевиков», — процитировал Конашенкова Telegram-канал РИА Новости.

Также спикер ведомства рассказал, что российский беспилотник уничтожил радиолокатор подсветки и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 под Киевом.

Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что чеченские бойцы отбили на Украине «хорошо укрепленную бандеровскую базу».

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