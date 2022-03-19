Рамзан Кадыров: чеченские бойцы отбили на Украине «хорошо укрепленную бандеровскую базу»

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19 марта 2022, 19:07

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Чеченские бойцы отбили на Украине «хорошо укрепленную бандеровскую базу». Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Освобождать отлично укрепленный город с хорошей инженерной инфраструктурой — большая проблема для наступающей стороны. Но, несмотря на все трудности, бойцы из силовых подразделений Чеченской Республики, выполняющие свой профессиональный долг по защите мирного населения ЛНР, ДНР и всей Украины от посягательств бандеровцев, нациков и шайтанов, достойно решают поставленные руководством РФ задачи. На этот раз российскими войсками была отбита очередная хорошо укрепленная бандеровская база», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, в ходе осуществленной операции была освобождена большая группа представителей гражданского населения.

Ранее в субботу стало известно, что подразделения ДНР взяли под контроль город Угледар, который расположен в западной части Донецкой области.