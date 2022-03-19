Подразделения ДНР взяли под контроль город Угледар на западе Донецкой области

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19 марта 2022, 18:50

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Подразделения ДНР взяли под контроль город Угледар, расположенный в западной части Донецкой области. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Военные ДНР освободили город Угледар, общее число освобожденных на территории республики населенных пунктов выросло до 98, сообщает республиканский штаб», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее сегодня, глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о специальной операции на Украине, указал, что Москве удалось сорвать антироссийский проект Запада. Также министр отметил, что политику украинского президента Владимира Зеленского трудно воспринимать всерьез.