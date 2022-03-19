Сергей Лавров о спецоперации на Украине: Москве удалось сорвать антироссийский проект Запада

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19 марта 2022, 15:04

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Москве удалось сорвать антироссийский проект Запада. Такое заявление, говоря о специальной операции России на Украине, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Лавров о спецоперации РФ: у нас не было другого выхода, удалось сорвать антироссийский проект Запада», — пишет Telegram-канал РИА Новости.

Также глава МИД отметил, что политику украинского президента Владимира Зеленского трудно воспринимать всерьез, поскольку «жизнь доказывает, чего стоит его слово».

Как сообщалось ранее сегодня, белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение о том, что ситуацией на Украине управляют представители Запада и Соединенных Штатов, сидящие в Киеве.