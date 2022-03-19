Лукашенко: ситуацией на Украине управляют представители Запада и США, которые сидят в Киеве

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19 марта 2022, 12:25

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Ситуацией на Украине управляют представители Запада и Соединенных Штатов, которые сидят в Киеве. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что ситуацией на Украине управляют представители Запада и США, которые сидят в Киеве», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Согласно точке зрения белорусского лидера, президент Владимир Зеленский сейчас оказывает небольшое влияние на процессы, происходящие в его стране.

Как сообщалось ранее сегодня, Александр Лукашенко указал на то, что Украина не должна быть плацдармом для нападения на Российскую Федерацию.