Белорусский лидер Лукашенко: Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию

Украина не должна быть плацдармом для нападения на Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию, заявил Лукашенко», — пишет Telegram-канал «RT на русском».
Также политик высказал мнение о том, что у руководства РФ есть все основания не доверять действующим киевским властям.
Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что был готов закрыть белорусскими военными границу между республиками Донбасса и Россией.
Ранее в субботу сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил карательными мерами украинским националистам, которые не сложат добровольно оружие.