Белорусский лидер Лукашенко: Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию

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19 марта 2022, 12:09

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alexei Nikolsky/Kremlin Pool / globallookpress.com

Украина не должна быть плацдармом для нападения на Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию, заявил Лукашенко», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

Также политик высказал мнение о том, что у руководства РФ есть все основания не доверять действующим киевским властям.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что был готов закрыть белорусскими военными границу между республиками Донбасса и Россией.

Ранее в субботу сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил карательными мерами украинским националистам, которые не сложат добровольно оружие.