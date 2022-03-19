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19 марта 2022, 11:44

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил карательными мерами украинским националистам, которые не сложат добровольно оружие. Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале.

«Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором времени очередь дойдет до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — написал Кадыров.

Ранее сегодня Народная милиция ДНР сообщила, что командир 1-й танковой бригады Вооруженных сил Украины Леонид Хода сбежал из зоны боевых действий.