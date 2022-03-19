Народная милиция ДНР: командир 1-й танковой бригады ВСУ Хода сбежал из зоны боевых действий

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19 марта 2022, 11:22

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Командир 1-й танковой бригады Вооруженных сил Украины Леонид Хода сбежал из зоны боевых действий. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.

«От добровольно перешедших на нашу сторону военнослужащих нам стало известно о бегстве командира 1-й танковой бригады полковника Ходы Леонида Алексеевича. По всей видимости, Хода осознал, что после расстрела мирных граждан ему прямая дорога только на скамью подсудимых, в связи с чем принял решение сбежать в Ужгород для дальнейшего выезда со своим большим семейством в одну из стран Евросоюза», — говорится в сегодняшнем заявлении Народной милиции, появившемся в ее Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен удар по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, передвигавшейся на автомобилях американского производства.