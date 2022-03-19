Минобороны России выложило видео удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, передвигавшейся на американских машинах

Аргументы Недели → В мире 13+

19 марта 2022, 10:55

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео удара по разведывательно-диверсионной группе Вооруженных сил Украины, передвигавшейся на американских машинах. Запись появилась на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«На видео нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, осуществляющей разведывательно-поисковые действия на четырех военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена», — говорится в описании выложенного ролика.

Ранее в субботу стало известно, что российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области.