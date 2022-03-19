Минобороны России выложило видео удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, передвигавшейся на американских машинах

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео удара по разведывательно-диверсионной группе Вооруженных сил Украины, передвигавшейся на американских машинах. Запись появилась на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«На видео нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, осуществляющей разведывательно-поисковые действия на четырех военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена», — говорится в описании выложенного ролика.
Ранее в субботу стало известно, что российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области.