Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области

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19 марта 2022, 10:35

Береговые ракетные комплексы «Бастион», MOD Russia / globallookpress.com

Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины на территории Одесской области. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Береговой ракетный комплекс "Бастион" ВС РФ уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области», — привел сообщение ведомства Telegram-канал ТАСС.

Также в Минобороны рассказали, что с начала российской специальной операции на Украине были уничтожены около 200 беспилотников и свыше 1 400 танков и других бронемашин.

Ранее сегодня стало известно, что комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами ликвидировал подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области.