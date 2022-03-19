Российский комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами уничтожил подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области

Российский комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами ликвидировал подземный склад боеприпасов на территории Ивано-Франковской области. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«ВС РФ авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами уничтожили подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области», — процитировал сообщение военного ведомства Telegram-канал ТАСС.
Также в Минобороны рассказали, что в течение минувшей ночи авиация уничтожила на Украине четыре зенитных ракетных комплекса — три С-300 и один «Бук-М1».
Ранее в субботу стало известно, что подразделения ДНР с боем прорвались в Марьинку под Донецком и зачищают ее от украинской армии.