Подразделения ДНР с боем прорвались в Марьинку под Донецком и зачищают ее от армии Украины

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19 марта 2022, 09:43

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Подразделения Народной милиции ДНР с боем прорвались в город Марьинку, который расположен под Донецком, и зачищают населенный пункт от Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал Inside Donetsk.

«Силы НМ ДНР с боем прорвались в Марьинку и зачищают ее от украинской армии», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что подразделения ЛНР в ходе наступления в восточных кварталах Северодонецка вклинились в оборону украинских войск на два километра. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.